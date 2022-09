Monográficos Música Monográfico sobre los primeros singles de Rolling Stones entre 1963 y 1965 ANDRÉS PORTERO | EITB MEDIA Publicado: 07/09/2022 14:32 (UTC+2) Última actualización: 07/09/2022 14:32 (UTC+2) Una extensa caja recopilatoria recorre los años iniciales de la legendaria banda británica Escuchar la página Escuchar la página

# 6.657: monográfico sobre las primeras grabaciones en formato de single de los Rolling Stones, banda que ha publicado recientemete una caja con todos sus singles de la primera mitad de los sesenta. ABKCO Records publicó 'The Rolling Stones Singles 1963-1966' el pasado 10 de junio para celebrar el 60 aniversario del grupo este año. Andrés Portero, habitual colaboradory guionista, recorre este tiempo con una selección personal y diversas anécdotas de la época.

El set de edición limitada incluye reproducciones en vinilo de los primeros 18 singles y EPs, lanzados originalmente por Decca en Gran Bretaña y London Records en Estados Unidos. Todas los temas han sido remasterizados por el famoso ingeniero Bob Ludwig, ganador de 12 premios Grammy. Aquí están los primeros éxitos d la banda londinense, legendarias canciones como "The Last Time", "(I Can't Get No) Satisfaction", "Get Off Of My Cloud" o "19 TH Nervous Breakdown". En total, nueve éxitos Top 20 y cinco números uno. Completa el lanzamiento un libro de 32 páginas con extensas notas escritas por todo un experto de los Stones, Nigel Williamson, fotos raras, un juego de cinco tarjetas fotográficas y un póster, todo dentro de una caja rígida. El próximo año se lanzará la segunda caja de vinilo complementaria, 'The Rolling Stones Singles 1966-1971'.