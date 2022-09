Monográficos Música Monográfico sobre las grabaciones de Ben Webster junto a diferentes músicos a partir de finales de los años 50 YAHVÉ DE LA CAVADA | EITB MEDIA Publicado: 07/09/2022 15:21 (UTC+2) Última actualización: 07/09/2022 15:21 (UTC+2) Yahvé de la Cavada recupera registros del legendario saxo tenor junto a Coleman Hawkins, Oscar Peterson, Gerry Mulligan, Joe Zawinul o Don Byas, entre otros Escuchar la página Escuchar la página

# 6.660: monográfico sobre las grabaciones de Ben Webster junto a diferentes músicos entre finales de los años 50 y los primeros años de la década de los 60. Para ello Yahvé de la Cavada recupera registro del legendario saxo tenor junto a Coleman Hawkins, Oscar Peterson, Gerry Mulligan, Joe Zawinul o Don Byas, entre otros, en interpretaciones de "Rosita", "De-Dar", "When your love has gone", "For Bessie", "The governor" o "Blues for Dottie Mae".