Monográfico sobre la primera etapa del grupo punk británico Slaughter & The Dogs GOTZON HERMOSILLA | EITB MEDIA Publicado: 12/09/2022 10:15 (UTC+2) Última actualización: 12/09/2022 10:15 (UTC+2) El cuarteto de Manchester formó parte de la primera hornada del punk, pero no llegó a consolidar su posición por diferencias internas

La banda de Manchester Slaughter & The Dogs con su formación original. 57:56 min

# 6.667: monográfico sobre la primera etapa del grupo punk británico Slaughter & The Dogs, con guion de Gotzon Hermosilla. Aunque menos conocidos que algunos compañeros suyos de promoción, Slaughter & The Dogs son unos de los grupos capitales del punk británico. El periodista Garry Bushell incluyó un tema suyo en el seminal "Oi! The Album", el disco recopilatorio de 1980 que puso en el mapa el punk británico de segunda generación conocido como Oi!, y es por ello que muchos aficionados/as les identifican con ese movimiento, pero lo cierto es que Slaughter & The Dogs eran anteriores: hicieron su debut en aquel famoso concierto de los Sex Pistols de julio del 76 en Manchester (un concierto en el también debutó otro de los grupos fundamentales de Manchester, los Buzzcocks), y su sonido, con fuertes influencias del rock'n'roll clásico y de bandas como los New York Dolls, tenía mucho más que ver con el punk del 77 que con el oi!