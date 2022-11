Programa de los domingos Música El recopilatorio "Ain't Nothing but a House Party", casi 90 canciones de los 60 y primeros 70, el Cono Sur JOSEBA MARTIN | EITB MEDIA Publicado: 30/11/2022 16:48 (UTC+1) Última actualización: 30/11/2022 16:48 (UTC+1) Aproximación a artistas conocidos y otros casi olvidados que alimentaron las pistas del baile del Northern Soul, nuevos trabajos de Jorge Drexler, Maximiliano Calvo y Kevin Johansen, destino Detroit Escuchar la página Escuchar la página

# 6.700: nos centramos en el recopilatorio "Ain't Nothing but a House Party", una nueva colección de 3 CD (89 canciones) de la subsidiaria Strawberry Records de Cherry Red, que proporciona una prueba sólida y tranquilizadora de su durabilidad continua. Temáticamente, el proyecto tiene un ojo nostálgico fijo en el renacimiento mod y soul de principios de la década de 1980, con un ensayo introductorio del especialista Jon Harrington que hace referencia a portadas de artistas como The Jam y Dexi's Midnight Runners. Como sugiere su título admirablemente directo, la compilación es, en última instancia, nada más ni nada menos que una colección implacable de llenapistas, tomados de los archivos de sellos legendarios como Stax, Chess y Motown. El programa se completa con una visita a Detroit y otra al Cono Sur, con canciones de Jorge Drexler, Maximiliano Calvo y Kevin Johansen.