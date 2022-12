Especiales Música Programa especial sobre "Scarecrow", disco de 1985 de John Mellencamp ahora reeditado con extras e inéditos JOSEBA MARTIN | EITB MEDIA Publicado: 06/12/2022 16:00 (UTC+1) Última actualización: 06/12/2022 16:00 (UTC+1) El rockero de Indiana refleja el drama de muchas comunidades rurales del Medio Oeste que ven desaparecer su forma de vida tradicional a causa de leyes que benefician a las grandes corporaciones Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página John Mellencamp en la portada de "Scarecrow". 56:28 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

# 6.701: Programa especial sobre "Scarecrow" (Universal), disco de 1985 de John Mellencamp ahora reeditado con extras e inéditos. El rockero de Indiana refleja el drama de muchas comunidades rurales del Medio Oeste que ven desaparecer su forma de vida tradicional a causa de leyes que benefician a las grandes corporaciones. "Scarecrow "captura el momento en que John Cougar Mellencamp, el rockero que una vez declaró "Nothin' Matters and What If It Did" (Nada importa y qué pasaría si lo hiciera), llegó a la conclusión: "You've Gotta Stand for Somethin'" (Tienes que pelear por algo). Mellencamp decidió que su algo eran las personas que vivían, amaban y perdían en los pequeños pueblos dispersos por los Estados Unidos, los estadounidenses que sufrían las consecuencias sofocantes de la Revolución Reagan que se extendía por todo el país a mediados de la década de 1980. Fatalista por naturaleza, Mellencamp optó por luchar contra sus instintos al componer las canciones de "Scarecrow" de 1985, templando su melancolía del Medio Oeste con notas de inspiración y solidaridad.