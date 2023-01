Especiales Música Programa especial sobre The Smiths, cuando se cumplen 40 años desde sus inicios ANDRÉS PORTERO | EITB MEDIA Publicado: 09/01/2023 12:26 (UTC+1) Última actualización: 09/01/2023 12:26 (UTC+1) A pesar de su breve trayectoria de apenas cinco años y de publicar sólo cuatro álbumes, fueron el gran referente del rock alternativo británico de los 80 Escuchar la página Escuchar la página

# 6.713: Programa especial sobre The Smiths, cuando se cumplen 40 años desde sus inicios, con guion de Andrés Portero. Formados en 1982, es el grupo de pop y rock alternativo más famoso e influyente de los años 80, con permiso de REM. La voz y las letras tan críticas como románticas de Morrissey y la guitarra de Johnny Marr crearon himnos con "Hand in glove", "Meat is murder" o "There is a Light that Never Goes Out" que, cuatro décadas después, continúan arrojando la misma luz. En apenas un lustro, entre 1982 y 1987, el grupo británico The Smiths se coronó, junto a REM, como el mejor grupo de rock alternativo de la década con solo cuatro discos de estudio. Liderados por la voz meliflua, el falsete y las letras desesperadamente románticas y fieras del asexuado Morrissey y la guitarra eléctrica de Johnny Marr, reaparece en este programa especial con algunas de sus canciones más señaladas.