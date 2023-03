Programa de los sábados Música Nueva sesión junglera con la banda vizcaína de rock americano Still River JOSEBA MARTIN | EITB MEDIA Publicado: 25/03/2023 16:00 (UTC+1) Última actualización: 25/03/2023 16:00 (UTC+1) El cuarteto de Getxo interpretará en el Estudio 3 canciones de su nuevo álbum, "Flow me" Escuchar la página Escuchar la página

# 6.741: Nueva sesión junglera con la banda vizcaína de rock americano Still River; el cuarteto de Getxo interpretará en el Estudio 3 canciones de su nuevo álbum, "Flow me". También se pueden escuchar las nuevas grabaciones de Balerdi Balerdi, Pasadena (con la colaboración de Joseba B. Lenoir) y Olaia Iziarte (acompañada de Petti). Las novedades de música de Euskal Herria se completan con La Excavadora y La Topadora. Y no faltará el nuevo trabajo de José Ignacio Lapido.