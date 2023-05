La Jungla Sonora Música Las composiciones de la primera etapa de Dolly Parton, recreadas por otros artistas JOSEBA MARTIN | EITB MEDIA Publicado: 03/05/2023 14:05 (UTC+2) Última actualización: 03/05/2023 14:05 (UTC+2) Un recopilatorio de Ace Records reúne 24 creaciones de la reina del country, interpretadas, entre otros, por Tina Turner, Everly Brothers, The Incredible String Band, Percy Sledge, White Stripes o Emmylou Harris, entre otros Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Fragmento de la portada del disco sobre las composiciones de Dolly Parton en voces ajenas. 55:03 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

# 6.760: Reunimos las composiciones de la primera etapa de Dolly Parton, fechadas entre 1967 y 1974, recreadas por otros artistas. Dolly Parton, reconocida cantante y denominada a menudo como la Reina del Country, como lo demuestran sus grabaciones de "Jolene", "9 to five", "I will always love you" o "Coat of many colors". Sin embargo, a menudo se nos olvida que Dolly Parton es, además, una gran compositora. Y para que quede constancia, el sello británico Ace Records ha reunido 24 creaciones de Dolly interpretadas por otros artistas. Algo habitual en este sello, en su serie Songwriters: "A Way To Make A Living - The Dolly Parton Songbook".

Para este especial hemos elegido una docena de composiciones que corresponden a su etapa inicial, entre 1967 (año en que publicó su primer álbum) y 1974. Antes de su publicar ese primer album, "Hello I'm dolly", había grabado 10 singles, sin apenas repercusión; de hecho, el sello Monument no renovó contrato al ver que apenas se vendían sus discos. Si embargo, ya había artistas de diferentes géneros que habían cogido algunas de esas canciones para su propio repertorio. Y eso es lo que vamos a escuchar siguiendo un orden cronológico a partir de ese recopilatorio de Ace Records.