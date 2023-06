La Jungla Sonora Música Repaso a la trayectoria de The Business, banda pionera del street punk británico GOTZON HERMOSILLA Publicado: 02/06/2023 11:00 (UTC+2) Última actualización: 02/06/2023 11:00 (UTC+2) El grupo londinense, formado en 1979, estuvo en activo hasta el fallecimiento de su cantante, Micky Fitz, en 2016. Son los autores de "Drinking and driving", versionada por Kortatu en "Mierda de ciudad" Escuchar la página Escuchar la página

# 6.771: Repaso a la trayectoria de The Business, banda pionera del street punk británico, en un monográfico con guion del especialista Gotzon Hermosilla. En diciembre del 2016 fallecía Michael Fitzsimons, más conocido como Micky Fitz, cantante y alma mater de la banda londinense The Business, además de ser un personaje que siempre se mostró cercano y afable en las numerosas visitas que nos hizo con su banda (en el disco "The truth, the whole truth and nothing but the truth" aparece ataviado con una camiseta del Athletic). Con su muerte finalizó la trayectoria de una de las bandas seminales del oi! británico, que durante los 80 sobrevivieron a numerosas vicisitudes (violencia en sus conciertos, agresiones, ataques de la prensa, pérdida del master de uno de sus discos antes de que se publicara) pero que en los 90, con el auge del street punk de la mano de bandas como Rancid, vivieron una segunda juventud y recibieron el reconocimiento que se les había negado en sus inicios. En este programa de "La Jungla Sonora" haremos un repaso la trayectoria de la banda y a su accidentada biografía y escucharemos algunos de sus temas más emblemáticos.