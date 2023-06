La Jungla Sonora Música Monográfico sobre la trayectoria de The Coasters FERNANDO GEGUNDEZ | EITB MEDIA Publicado: 21/06/2023 09:01 (UTC+2) Última actualización: 21/06/2023 09:01 (UTC+2) La formación vocal afroamericana trasladó como ninguna la esencia de las composiciones de Leiber y Stoller Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página The Coasters en una de sus imágenes promocionales más conocidas. 57:41 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Monográfico sobre la trayectoria de The Coasters

# 6.777: Monográfico sobre la trayectoria de The Coasters, con guion de Fernando Gegúndez. La formación vocal afroamericana trasladó como ninguna la esencia de las composiciones de Leiber y Stoller. Las letras de Leiber para The Coasters eran agudas observaciones sociales cargadas de sentido del humor y con más de un guiño segregacionista. Bromistas pero incisivos, los diálogos que mostraban los surcos de The Coasters molestaban a ciertos sectores de la sociedad. Hablar de las tensiones en las familias, del sopor que producían los estudios a los jóvenes, traslucir el verdadero ambiente barriobajero, molestaba. Y si encima los causantes de todo ellos eran un grupo de afroamericanos capitaneados por un par de judíos, la cosa pasaba de la raya. En sus directos incluían números de travestismo, borrachos empedernidos, matones de barrio y padres enfurecidos. Ellos eran rock & roll mientras que los Drifters y los Platters eran mas r&b y el resto la mayoría se basaban más en el doo-wop.