Resumen de la primera jornada del Music Legends Fest y avance de la segunda JOSEBA MARTIN | EITB MEDIA Publicado: 26/06/2023 09:18 (UTC+2) Última actualización: 26/06/2023 09:18 (UTC+2) El festival, por segundo año en el Bilbao Arena, cuenta en su sexta edición con The Cult, Chris Isaak y The Waterboys, entre otros

Cartel del BBK Bilbao Music Legends Fest 2023. 54:44 min

# 6.779: Resumen de la primera jornada del Music Legends Fest y avance de la segunda. El festival, por segundo año en el Bilbao Arena, cuenta en su sexta edición con The Cult, Chris Isaak y The Waterboys, entre otros. Se analizarán las actuaciones de The Cult, Willis Drummond, Nikki Hill, Uli Jon Roth y la Vargas Blues Band, además de mencionar a Sua y The Daltonics. Y se avanzan también detalles sobre las actuaciones pendientes de Lorelei Green, The Waterboys, Luke Winslow King & Roberto Luti, Nikki Lane y Chris Isaak, cabeza de cartel. Y también se hará referencia a la suspensión, a última hora y por problemas logísticos, del concierto de Canned Heat.