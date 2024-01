La Jungla Sonora Música Monográfico sobre la figura de Phil Spector Publicado: 26/01/2024 14:10 (UTC+1) Última actualización: 26/01/2024 14:10 (UTC+1) Eduardo Ranedo analiza la forma de trabajar y las grandes canciones del extraordinario productor estadounidense. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Phil Spector 57:54 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Monográfico sobre la figura de Phil Spector

Monográfico sobre la figura de Phil Spector. Eduardo Ranedo analiza la forma de trabajar y las grandes canciones del extraordinario productor estadounidense. Considerado una de las figuras más influyentes de la historia de la música pop y el primer auteur en la industria de la música (involucrado en todas las etapas de la producción). Su técnica de orquestación, el llamado «muro de sonido» (que él mismo describió como «una aproximación wagneriana al rock and roll»), consistente en grabar múltiples pistas de acompañamiento, superponiéndolas hasta crear un sonido compacto y algo apabullante, influyó en el trabajo de muchos otros artistas, como The Beach Boys y The Beatles, quienes lo llamaron para la grabación de Let It Be