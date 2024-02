La Jungla Sonora Música Monográfico sobre el cuarteto londinense Honeybus Joseba Martín | EITB Media Publicado: 19/02/2024 14:06 (UTC+1) Última actualización: 19/02/2024 14:06 (UTC+1) Eduardo Ranedo repasa la trayectoria de una de las bandas más destacadas del pop barroco británico de finales de los 60. Escuchar la página Escuchar la página

Monográfico sobre el cuarteto londinense Honeybus. Eduardo Ranedo repasa la trayectoria de una de las bandas más destacadas del pop barroco británico de finales de los 60. Honeybus fue un grupo de pop de los años 60 formado en abril de 1967 en Londres. Son mejor conocidos por su sencillo Top 10 del Reino Unido de 1968, "I Can't Let Maggie Go", escrito por el miembro del grupo Pete Dello, quien también compuso su sencillo anterior "(Do I Figure) In Your Life", más tarde grabado por Dave Berry, Ian Matthews, Joe Cocker, Dave Stewart o Paul Carrack.

Los principales compositores de la banda fueron Dello y Ray Cane, aunque otros miembros contribuyeron con canciones. Los seguidores y críticos del grupo, entre ellos Kenny Everett, compararon a la banda con los Beatles de la era "Rubber Soul". Honeybus tuvo un gran éxito con "I Can't Let Maggie Go" de 1968, que alcanzó el número 8 en la lista de singles del Reino Unido en abril de ese año.