Monográfico sobre los primeros discos de Paolo Conte. El cantante, compositor y pianista italiano dejó su bufete de abogado para dedicarse a su gran pasión: la música. Su obra está influenciada por el jazz y el blues.

Entre sus éxitos se encuentran canciones como "Azzurro" y "Un gelato al limon". Sus canciones más emblemáticas son: "Genova per noi", "Come di", "Sparring Partner", "La riconstruzione del Mocambo", "Dancing", "Via con me", "Diavolo rosso", "Una giornata al mare", "Sotto le stelle del jazz" y "Parole d'amore scritte a macchina". Licenciado en Derecho, siguió la carrera notarial (trabajó durante muchos años como abogado), acercándose al mundo del jazz como aficionado al vibráfono en algunos grupos de Asti, su localidad natal. Debuta con el Paul Cuarteto Conte en 1962, grabando un EP en el sello RCA italiana, sin mucho éxito.

Al mismo tiempo, empieza a escribir sus primeras canciones en colaboración con su hermano Giorgio, baterista del grupo.