La Jungla Sonora Música Monográfico sobre Little Richard en la segunda parte de su carrera Publicado: 27/03/2024 12:24 (UTC+1)

Monográfico sobre Little Richard en la segunda parte de su carrera

Monográfico sobre Little Richard en la década de los años 70. Eduardo Ranedo reconstruye la carrera del cantante y pianista tras importantes cambios en su vida. Little Richard detuvo su carrera musical de forma repentina en 1957, durante una gira por el centro de Australia; renunció a su forma de vida en el rock and roll. Parece ser que su decisión tuvo que ver con el incendio accidental de uno de los motores del avión en el que viajaba junto con su grupo.

Después de aterrizar, se quitó de los dedos cuatro anillos de diamantes y los lanzó al río Hunter. Ingresó en una universidad cristiana en Alabama para estudiar teología y se hizo ministro pentecostal. Mientras tanto su casa discográfica, Specialty Records, lanzaba algunas nuevas canciones basadas en antiguas sesiones de grabación; Richard hizo muy poco musicalmente hablando, apenas algunas canciones de góspel a comienzo de los años 60.