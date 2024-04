Monográficos Música Monográfico sobre The Band Joseba Martín | EITB Media Publicado: 08/04/2024 14:01 (UTC+2) Última actualización: 08/04/2024 14:01 (UTC+2) Eduardo Ranedo analiza la obra del grupo canadiense que tuvo una influyente carrera tras varios años acompañando a Bob Dylan. Escuchar la página Escuchar la página

Monográfico sobre The Band

Monográfico sobre The Band con Eduardo Ranedo, quien analiza la obra del grupo canadiense que tuvo una influyente carrera tras varios años acompañando a Bob Dylan.

The Band fue una banda musical canadiense de rock formada por Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel, Robbie Robertson y Levon Helm.¿ Su actividad musical comenzó a finales de la década de 1950 bajo el nombre de The Hawks como grupo de respaldo del cantante de rockabilly Ronnie Hawkins.¿ Tras dejar a Hawkins en 1964, cambiaron su nombre, primero por el de Levon Helm Sextet, con el saxofonista Jerry Penfound, y luego por los de Levon and The Hawks y The Canadian Squires, y grabaron varias canciones con escasa repercusión local. Tras acompañar a Bob Dylan en su primera gira eléctrica y ya como The Band, el grupo firmó un contrato con Capitol Records y comenzó a grabar su propio material, incluyendo "Music from Big Pink" y "The Band", dos de los trabajos de rock más destacados por la prensa musical de finales de la década de 1960. ¿

Durante esta época, The Band fue un grupo en el que sus cinco miembros participaban en las decisiones musicales y en la elaboración de canciones de forma equitativa, sin un líder definido, a diferencia de grupos como The Beatles, The Rolling Stones o The Who.