Monográfico sobre la canción "Killing the blues" y entrevista con su autor, Rowland Salley

Nacido de los restos de un corazón roto, "Killing the Blues" fue compuesta a mediados de la década de los 70 por el músico estadounidense Roly Salley. Desde 1985, Salley ha desempeñado el papel de bajista de Chris Isaak. "Es una canción sobre una situación personal", dijo al canal de YouTube Musicians on the Record.

La canción volvió a la actualidad gracias a la versión de Alison Krauss y Robert Plant. El ex cantante de Led Zeppelin declaró al London Times el 3 de mayo de 2008: "Cuando escuché esa canción por primera vez, después de que T. Bone (el productor T-Bone Burnett) enviara su colección de canciones, estaba conduciendo a través de las fronteras de Gales en Herefordshire. Simplemente paré el auto.

Fue tan conmovedor, tan magistral". Krauss añadió en la misma entrevista: "Y la melodía era así. Cuando combinas una melodía que te eleva con una letra como esa, es algo retorcido. Cuando obtienes esa combinación, eso es realmente extraordinario". El programa incluye una entrevista con el propio Rowland Salley.