La Jungla Sonora Música Monográfico sobre la primera etapa de Nuevo Catecismo Católico Joseba Martín | EITB Media Publicado: 14/05/2024 12:51 (UTC+2) Última actualización: 14/05/2024 12:51 (UTC+2) Gotzon Hermosilla recuerda las grabaciones de la banda punk donostiarra del sonido Buenawista.

NCC es un grupo de música punk formado en 1992 en el barrio donostiarra de Buena Vista. La banda nace tras la separación de La Perrera, grupo en el que tocaban los hermanos Arturo Ibáñez (guitarra, voz) y Gonzalo Ibáñez (voz). Junto a Arturo Zumalabe (batería, ex Hondakin), Julen Atorrasagasti (bajo ex Barrakos) y Jorge Reboredo (guitarra ex Barrakos) graban sus dos primeros discos, en una onda no muy distinta a la anterior banda de los hermanos Ibáñez, es decir un cruce de punk clásico y hard rock.

Para sus dos siguientes discos cambian de compañía discográfica y también de formación: Jorge y Julen abandonan la banda en 1995, entrando Iker Illarramendi (guitarra ex Barrakos) Y pasando Gonzalo a tocar el bajo además de cantar. Con esta formación recorren toda España y actúan también en Francia, volviéndose el sonido más punk si cabe, aunque sin abandonar el deje hardrockero del todo.