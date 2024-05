La Jungla Sonora Música Monográfico sobre el concierto de The Clash en el Shea Stadium Joseba Martín | EITB Media Publicado: 22/05/2024 12:50 (UTC+2) Última actualización: 22/05/2024 12:50 (UTC+2) Eduardo Ranedo repasa la histórica actuación de la banda británica en el recinto neoyorkino en 1982. Escuchar la página Escuchar la página

Monográfico sobre el concierto de The Clash en el Shea Stadium, con guion de Eduardo Ranedo. "Live at Shea Stadium" es un álbum en directo de la banda inglesa de punk rock The Clash. Fue grabado en el Shea Stadium del barrio de Queens en la ciudad de Nueva York el 13 de octubre de 1982, la segunda noche como teloneros de The Who. El álbum presenta a Terry Chimes en la batería en lugar de Topper Headon, quien fue despedido por abuso de heroína a principios de año.

Las grabaciones originales fueron desenterradas por el líder de Clash, Joe Strummer, mientras hacía las maletas para mudarse. El álbum fue lanzado en el Reino Unido el 6 de octubre de 2008 y en Estados Unidos al día siguiente.