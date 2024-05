La Jungla Sonora Música Monográfico sobre el álbum "Kick out the jams" Joseba Martín | EITB Media Publicado: 27/05/2024 11:40 (UTC+2) Última actualización: 27/05/2024 11:40 (UTC+2) Publicado por la banda de Detroit MC5 en 1969, está considerado como antecedente del punk. Escuchar la página Escuchar la página

Monográfico sobre el álbum "Kick out the jams", con guion y selección musical de Gotzon Hermosilla. "Kick Out the Jams" es el primer álbum en directo de la banda de rock estadounidense MC5, publicado en 1969. Fue grabado en vivo en el Grande Ballroom de Detroit las dos últimas noches de octubre de 1968. E

l disco está considerado un álbum de culto, ya que es un precursor y un paso esencial en el surgimiento del punk rock, junto con los dos primeros discos de The Stooges; los MC5 estaban tan adelantados a su tiempo que no pudieron ser clasificados bajo un género hasta que el movimiento punk nacido a mediado de los 70 trazó sus orígenes hasta él.