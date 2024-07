La Jungla Sonora Música Monográfico sobre la banda irlandesa Thin Lizzy Joseba Martín | EITB Media Publicado: 16/07/2024 12:36 (UTC+2) Última actualización: 16/07/2024 12:36 (UTC+2) Gotzon Hermosilla repasa la trayectoria de la formación liderada por Phil Lynott. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La banda irlandesa Thin Lizzy 57:35 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Monográfico sobre la banda irlandesa Thin Lizzy

Thin Lizzy se formó en Dublín en 1969. Dos de sus músicos fundadores, el baterista Brian Downey y el bajista y cantante Phil Lynott, se conocieron en la secundaria.

Lynott lideró al grupo durante su etapa más popular, escribiendo la mayor parte de las canciones. Los sencillos "Whiskey in the Jar" (una canción tradicional irlandesa), "Jailbreak" y "The Boys Are Back in Town" se convirtieron en éxitos internacionales.

Tras la muerte de Lynott en 1986, varias encarnaciones de la banda surgieron a lo largo de los años lideradas inicialmente por los guitarristas Scott Gorham y John Sykes, aunque Sykes dejó la banda en 2009. Más tarde, Gorham continuó con una nueva alineación que incluía al baterista original Brian Downey.