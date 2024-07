La Jungla Sonora Música Monográfico sobre el álbum "Fisherman's blues" de The Waterboys Joseba Martín | EITB Media Publicado: 26/07/2024 12:15 (UTC+2) Última actualización: 26/07/2024 12:15 (UTC+2) Publicado en 1988, significó uno notable cambio de sonido de la banda Escuchar la página Escuchar la página

Monográfico sobre "Fisherman's blues", cuarto álbum de estudio de The Waterboys publicado en 1988.

Tras los anteriores discos, marcados por un sonido de rock con tintes épicos, la banda que lidera Mike Scott propuso una acertada mezcla de música tradicional irlandesa, country y rock & roll. Buena parte del cambio se debe a la entrada en la formación del violinista Steve Wickham, quien había participado como invitado en el anterior disco, "This is the sea".

Además, el propio Mike Scott se trasladó a vivir a Irlanda, hecho que facilitó una incorporación natural de arreglos de reminiscencias celtas a su sonido. El guion y la selección musical corren a cargo de Joseba Martín.