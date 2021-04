14/04/2021 18:03 La mecánica del caracol Ciencia Homo criminalis: violencia en la era del clic y mates para conseguir invisibilidad Paz Velasco analiza los comportamientos violentos en las sociedades del siglo XXI, con especial atención a los delitos en el ciberespacio. Comienza el ciclo Matemáticas en la vida cotidiana en Bilbao. Escuchar la página Escuchar la página

El ser humano tiene una íntima relación con la violencia posiblemente desde siempre. En las últimas semanas hemos hablado en este programa precisamente con prehistoriadores que han analizado la violencia interpersonal en el paleolítico y el neolítico. Y si nos paramos a pensarlo, los libros de historia son en realidad una sucesión de narraciones de guerras, masacres y comportamientos brutales. Los humanos matan por diferentes razones y en cada momento de la historia, en cada sociedad, ciertas metas, ciertas motivaciones han ido cambiando. Y lo que ocurre hoy en día no es distinto. En nuestro contexto más cercano, podemos coger España o Europa occidental como referencia, vivimos en un momento con tasas de homicidios mucho más bajas que en el pasado, pero eso no significa que no sucedan delitos violentos. Ocurren, y además adaptados en muchos casos a este tiempo tan pendiente y dependiente de la tecnología. Hoy presentamos el libro Homo criminalis en el que Paz Velasco de la Fuente, criminóloga y jurista especializada en delitos violentos analiza los nuevos riesgos de la sociedad actual: el crimen a un clic.

Está a punto de comenzar la 18ª edición del ciclo de conferencias Las matemáticas en la vida cotidiana / Matematika eguneroko bizitzan, que se desarrollan en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao. Raul Ibáñez presenta al primer ponente, Pedro Caro, investigador del Basque Center for Applied Mathematics. Con él charlamos sobre el tema que presentará este jueves en Bidebarrieta: Visibilidad e invisibilidad: dos caras de la misma moneda.