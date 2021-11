30/11/2021 20:25 La mecánica del caracol Ciencia Miren Basaras: "En Europa Omicron ya se transmite. Se contendrá con medidas conocidas como la mascarilla" La microbióloga de UPV-EHU, cuya labor durante la pandemia ha sido reconocida por colegios y facultades de biología, insiste en que las vacunas y las medidas no farmacológicas conocidas son la clave para contener la transmisión de todas las variantes. Ciencia Jot Down 2021 llega a Donostia. Escuchar la página Escuchar la página

La profesora de microbiología de la UPV-EHU Miren BAsaras ha recibido el reconocimiento del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos y la Conferencia Española de Decanos de Biología por su contribución a los avances en Sanidad mediante la colaboración multidisciplinar durante la pandemia COVID-19. Con ella charlamos sobre la evolución de la pandemia en un momento en el que el aumento de casos plantea nuevas restricciones y en el que la aparición de la variante ómicron preocupa, dada la falta de información sobre su capacidad de transmisión y los efectos que provoca.

Miren Basaras participará mañana, 1 de diciembre,en el evento Jakinduriek mundue erreko dau!" (El conocimiento quemará el mundo), que tendrá lugar mañana miércoles 1 de diciembre a las 18:30 horas en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao. Una de las actividades de la semana del euskera de la UPV-EHU que aúna ciencia y bertsolarismo, con el objetivo de que la ciencia se cuente y se cante.



La revista cultural Jot Down y el DIPC organizan el viernes, 3 de diciembre, en Tabakalera ( Donostia) el evento Ciencia Jot Down 2021, en el que, a través de charlas y mesas redondas, se va a hablar de sinergias con la ciencia como hilo conductor. Angel Fernández, codirector de Jot Down y Amaia Arregi, responsable de comunicación y divulgación del DIPC presentan un programa en el que tiene mucha presencia el potencial del cómic como herramienta de educación y divulgación.