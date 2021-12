09/12/2021 20:31 La mecánica del caracol Ciencia Matemáticas aplicadas para mejorar el rendimiento en la práctica del running El Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas trabaja con la plataforma digital Runnea para elaborar perfiles de corredores y mejorar así su rendimiento. Mauro D´Amato, de CIC Biogune, participa en un descubrimiento pionero: ha demostrado por primera vez que la frecuencia de la defecación es hereditario. Escuchar la página Escuchar la página

Hoy comenzamos el programa con el periodista Enrique Rodal que nos descubre nuevas aplicaciones de la tecnología y proyectos innovadores como Runnea, una plataforma digital que nació en Barakaldo para personalizar el entrenamiento de las personas que practican running. Querían ir más allá en su capacidad de afinar los consejos a sus usuarios y para ello se han aliado con el Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas, BCAM, que no es la primera vez que orienta su trabajo en análisis de datos para mejorar el rendimiento deportivo. El reto es analizar el rendimiento de miles de usuarios de Runnea y crear modelos matemáticos que permitan mejorar el rendimiento en el ejercicio. Este es hoy el primer tema que abordamos. Nos dan más detalles Dae-Jin Lee, líder de la línea de investigación de Estadística Aplicada del BCAM -The Basque Center for Applied Mathematics, y Jorge García, CEO de Runnea.

Un equipo internacional coordinado por Mauro D'Amato, profesor de investigación Ikerbasque en CIC bioGUNE, ha demostrado por primera vez que la frecuencia de la defecación tiene carácter hereditario en humanos. Al margen de lo curioso que pueda resultar esto, saber que hay perfiles genéticos específicos que influyen en los hábitos intestinales, permite conocer mejor la predisposición al síndrome del intestino irritable y abre nuevas vías de tratamiento para problemas relacionados con la salud intestinal.

Conocemos en qué consiste la fagoterapia: el uso de virus que depredan bacterias para eliminar bacterias resistentes a los antibióticos. Un problema de salud pública especialmente preocupante.