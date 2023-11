La mecánica del caracol Ciencia y Tecnología Nace el primer mono quimérico a partir de células embrionarias. ADN para archivar información digital Publicado: 09/11/2023 23:58 (UTC+1) Última actualización: 09/11/2023 23:58 (UTC+1) Anuncian el nacimiento en China de un macaco generado a partir de células madre embrionarias de dos individuos. Lluís Montoliu, del Instituto de Biotecnología, explica las claves de este trabajo. El ADN puede guardar información digital y Nanogune busca los nanomateriales idóneos para contenerlo. Escuchar la página Escuchar la página

Desde China nos llega la noticia del nacimiento del primer primate no humano quimérico. Cuando este macaco era una pequeña masa de células, en un momento muy temprano, le inyectaron células madre embrionarias de otro macaco. De manera que tenemos un solo individuo pero con genes de dos monos diferentes. Para que el resultado fuera más visible, al equipo usó una proteína verde fluorescente para marcar los tejidos que contienen células inyectadas, como se puede observar en la imagen. En los laboratorio de todo el mundo se utilizan desde hace 40 años roedores quiméricos.Sirven como modelos para estudiar enfermedades humanas y posiblestratamientos. ¿Qué supone el salto a primates no humanoses? Sobre esta investigación, que no habría podido realizarse, por cierto, en Europa, charlamos con el investigador del Instituto de Biotecnología Llúis Montoliu, que considera que con las técnicas de edición genética que ya existen, crear monos quiméricos no tiene tanto interés como el que tuvo en su momento contar con roedores quimera. Estamos, en todo caso, ante un hito en bioingeniería.

El ADN, además de ser la molécula orgánica que contiene la información genética de los seres vivos, se puede sintetizar en un laboratorio y usarla para guardar información digital. Audio, vídeo, textos, datos de todo tipo, en suma, conservados en ADN. Un equipo de CIC nanogune lidera el proyecto europeo TextaDNA, que busca desarrollar nanomateriales apropiados para contener este ADN sintético y permitir su estabilidad. El investigador del equipo de Autoensamblaje de de Nanogune, Ibon Santiago, explica las ventajas que tiene usar ADN para conservar información digital, con respecto a los discos magnéticos.

La ciberseguridad es una carrera de fondo, con empresas que generan soluciones para proteger la información y personas que buscan romper esas defensas. La intrusión puede venir de cualquier parte, como nos cuenta el hacker Pablo martínez, de Innotec Security, por ejemplo de una cámara de videovigilancia baratita, recién llegada de la patria del macaco quimérico.