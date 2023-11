La mecánica del caracol Ciencia La supervivencia del más apto y otras falacias del neoliberalismo. Diccionario del asombro. ¿Qué es la EPOC? Publicado: 14/11/2023 10:04 (UTC+1) Última actualización: 14/11/2023 10:04 (UTC+1) El sociólogo Igor Ahedo estrena el ciclo BarLab con una charla que desmonta el mito neoliberal autoritario basado en planteamientos biológicos. Antonio Martínez Ron presenta Diccionario del asombro, una historia de la ciencia a través de las palabras. Día mundial de la EPOC: Síntomas y asistencia. Escuchar la página Escuchar la página

Este miércoles, 15 de noviembre, se pone en marcha una nueva propuesta de divulgación científica en Bilbao: BarLAb: un pote de ciencia, de la mano de Logos Elkartea e Hika Ateneo. El primer invitado es el sociólogo y doctor en ciencias políticas Igor Ahedo, que presentará una charla titulada "Que no te vendan el mono: desmontando el mito neoliberal autoritario desde las ciencias naturales". En la primera parte del programa, Ahedo explica como el pensamiento laboral utiliza planteamientos biológicos, como la selección natural, para justificar su ideario. Estos planteamientos, como la supervivencia del más apto, añade, son en realidad falacias que no se corresponden con la realidad del funcionamiento de la naturaleza y de nuestra propia especie.



La solastalgia es una palabra acuñada por el filósofo australiano Glenn Albretch para definir la melancolía que se siente por la pérdida de un paisaje debido a los cambios ambientales. La solastalgia es una de las palabras que incluye el periodista científico Antonio Martínez Ron en su Diccionario del asombro, un libro que muestra como la ciencia llena el mundo de palabras y que, a través de palabras creadas a los largo de los siglos, nos muestra una historia de la ciencia realmente diferente.



El miércoles 15, con motivo del día mundial de la EPOC, va a celebrarse en Bilbao una jornada informativa que analizará la asistencia que se proporciona hoy en día a los pacientes, por ejemplo la rehabilitación respiratoria y la salud digital y teleasistencia. 3 de cada 4 personas con EPOC no están diagnosticadas, lo cual nos sitúa ante un problema de salud pública importante qdel que nos habla Arantza Zabala, vicepresidenta de Asbiepoc.