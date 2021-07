26/07/2021 17:00 La Terraza del Mar Música Cine de verano, con "Lío en Río", los sonidos estivales de la música country, Drindots vs Velvet Underground J.M. | EITB MEDIA Félix Linares nos trae otra película veraniega, la comedia "Lío en Río", que tendría su secuela francesa con "Una semana en Córcega", canciones de country con sabor a verano y también un disco grabado a finales de la estación estival en una prisión de Chicago con B.B. King como protagonista Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Fragmento del póster original de la comedia "Lío en Río". 54:47 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

#60: volvemos con el cine de verano, ya que Félix Linares nos trae otra película con este telón de fondo, la comedia "Lío en Río", que tendría muchos años después su secuela francesa con "Una semana en Córcega"; también tenemos canciones de country con sabor a verano, gracias a Faith Hill, Kenny Chesney, Luke Bryan, Doc Watson y Adam Steffey y también un disco grabado a finales de la estación estival de 1970 en una prisión de Chicago con B.B. King como protagonista. Y no falta a la cita DJ Makala con la versión de Pieces of a Man del clásico de Gil Scott-Heron "Lady Day and John Coltrane".