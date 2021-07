30/07/2021 17:02 La Terraza del Mar Música La Terraza del Mar se despide con más cine de verano, "Thelma & Louise" y canciones de playa y marea alta J.m. | EITB MEDIA Félix Linares nos adentra en el largometraje de Ridley Scott, DJ Makala comparte sus últimas recomendaciones y las canciones de contenido veraniego nos llevan por Estados Unidos, Irlanda, Escocia, Inglaterra, Jamaica, México, Panamá y Euskal Herria Escuchar la página Escuchar la página

Póster de la película "Thelma & Louise", dirigida por Ridley Scott en 1991. 53:44 min

#64: La Terraza del Mar se despide este viernes para dar paso, la próxima semana, a "Iflandia". En su última visitaFélix Linares nos hablará del largometraje de Ridley Scott "Thelma & Louise", película que cumple ahora 30 años, y DJ Makala comparte sus últimas recomendaciones con la versión de Arima Soul sobre la canción "See and don't see" de Mary Queeny Lions. Además tendremos canciones de contenido veraniego nos llevan por Estados Unidos, Irlanda, Escocia, Inglaterra, Jamaica, México, Panamá y Euskal Herria, con artistas de diferentes estilos, como The Happenings, Mark Knopfler, The Style Council, Marianne Faithfull, Bob Marley, The Paragons, Gloria Mayo, Itoiz o Rubén Blades.