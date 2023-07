La Terraza TEATRO Y MÚSICA Juan Carlos Rubio: "Entre Luis Mariano y Carmen Sevilla había mucho amor". Publicado: 04/07/2023 13:25 (UTC+2) Última actualización: 04/07/2023 13:25 (UTC+2) El dramaturgo andaluz es el escritor y director de 'El novio de España', segunda parte de la trilogía dedicada a la memoria histórica y al repertorio musical en español. La actriz Carmen Raigón da vida a Carmen Sevilla y Christian Escuredo encarna a Luis Mariano. Escuchar la página Escuchar la página

El estreno tendrá lugar en Cantabria en noviembre de 2023, aunque previamente, el 27 de octubre, habrá un ensayo general en la localidad guipuzcoana Irún, donde nació el tenor y actor, que brilló en la década de los 50 y 60. 'El novio de España' se ambienta en el rodaje de la película 'Violetas imperiales', dirigida por Richard Pottier, con "dos estrellas jóvenes, llenos de vida, con ganas de vivir, de amar, de sentir y con una historia complicada", señala Juan Carlos Rubio en el programa La Terraza. "En el caso de Luis Mariano, cuya familia se tuvo que exiliar a Francia, en pleno franquismo, le pidió a Franco los papeles" para que sus padres pudieran regresar de ese exilio. Las vidas y el talento del tenor y de la cantante y actriz se entrelazan en este musical, cuyo protagonista es el propio Luis Mariano.

El director de este musical, que nos traslada al conflicto de los exiliados políticos tras la Guerra Civil española que no podían volver a su tierra, se centra en buena medida en la estrecha relación entre Carmen Sevilla y Luis Mariano. En este cotexto, destaca el hecho de que él le pidiera matrimonio a ella en más de una ocasión, lo que, posiblemente, hubiera llegado a ser un matrimonio de conveniencia, como otros que tenían lugar en ese contexto histórico y social. En referencia a Luis Mariano, Juan Carlos Rubio apunta que "su vida personal estaba muy oculta. No era como ahora, la épocas van cambiando y evidentemente no se podía vivir la sexualidad como la vivimos ahora mismo".

Opereta, copla, cuplés y canción popular darán forma a la banda sonora de este espectáculo, bajo la dirección musical de Julio Awad, producido por Txalo Producciones, Olympia Metropilotana y Pentación Espectáculos.