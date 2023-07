La Terraza Cierre de Lagun "Lo mejor de Lagun es su clientela, sin ellos no hubiéramos llegado hasta aquí" Publicado: 05/07/2023 12:55 (UTC+2) Última actualización: 05/07/2023 12:55 (UTC+2) Visitamos la librería ‘Lagun’ de Donostia el día que se confirma su cierre definitivo. Elena Rekalde, hija de los fundadores y dueña, reconoce que ha sido una decisión muy difícil, pero no pueden seguir porque el mercado les está ahogando. Charlamos con ella y con varios clientes de toda la vida Escuchar la página Escuchar la página

Lagun se cierra definitivamente. La histórica librería donostiarra echa la persiana después de 55 años de historia, en la que se ha opuesto a la dictadura franquista y a la violencia de ETA.

Elena Rekalde, dueña de la librería e hija de José Ramón Rekalde y Maria Teresa Castells, fundadores de Lagun, junto a Ignacio Latierro, reconoce que no ha sido fácil tomar la decisión, pero el mercado les está ahogando, y tienen que cerrar, "esta es una librería independiente que no puede luchar contra las grandes plataformas" afirma y agradece el apoyo recibido durante estos 55 años, "lo mejor de Lagun es su clientela, sin ellos no hubiéramos llegado hasta aquí".

Muchos de esos clientes, hoy presentes en Lagun, abrazan a Elena y reconocen que se quedan un poco huérfanos, "ha sido mi librería fundamental", "yo puse dinero para que se reabriese en la calle Urdaneta", "en la trastienda había libros prohibidos por la legalidad franquista, y Lagun nos dio alimento de libertad", recuerdan las personas con las que hemos hablado.