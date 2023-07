La Terraza Pintadas prohibidas "El carabinieri me quería poner las esposas, y yo pensé que me estaban grabando en Videos de Primera" Publicado: 13/07/2023 15:03 (UTC+2) Última actualización: 13/07/2023 15:03 (UTC+2) La anécdota del turista británico que escribió su nombre en el Coliseo de Roma nos lleva a otra similar, ocurrida hace 25 años, en la Fontana di Trevi. Beatriz Isart, una peluquera de Azpeitia, nos cuenta lo que vivió en su luna de miel, cuando llegó a Roma. Rotulador, carabinieri, comisaría... Escuchar la página Escuchar la página

La Terraza mira a Italia para hablar de pintadas o inscripciones que hemos hecho en lugares prohibidos. Comenzamos por la reciente anécdota de un turista en el Coliseo, y eso nos lleva a recordar otra, sucedida en Roma, hace 25 años.

La protagonista, Beatriz Isart, una peluquera de Azpeitia, que hace 25 años celebraba su luna de miel en un crucero, fue detenida por intentar escribir su nombre, en un muro, junto a la Fontana di Trevi. "Vi un muro lleno de firmas y pensé que era algo que estaba puesto ahí para que firmáramos todos los turistas".

Les llevaron a comisaría y allí comenzaron a gritarles "no entendía nada, el carabinieri solo hablaba en italiano, y daba golpes contra la puerta". Afortunadamente todo acabó bien, pudieron regresar a tiempo al barco, "y de ahí en adelante no salimos más del barco, yo decía a mí no me detienen más", reconoce Beatriz.