La Terraza RELACIONES SENTIMENTALES Verónica Alcanda: "La pareja no te da la felicidad, la pareja multiplica tu felicidad" Publicado: 13/07/2023 16:11 (UTC+2) Última actualización: 13/07/2023 16:30 (UTC+2) Tras viajar por medio mundo y vivir múltiples experiencias, Alcanda dejó su vida de ejecutiva para lanzarse al mundo del 'Matchmaking', que ya se utiliza en Estados Unidos y al norte de Europa. Sin embargo, lo adaptó a la realidad del Estado español e inventó el 'Head Hunting' Sentimental. Escuchar la página Escuchar la página

Es madrileña y lleva años queriendo dar respuesta a una pregunta, que finalmente le llevó a dar un giro profesional y, posteriormente, a escribir un libro cuyo título es 'Por qué no encuentro pareja: reflexiones de una Head-hunter Sentimenal' (Oberon). En la última década se ha entrevistado con miles de personas de cuatro continentes y ha credo su propio método, basado en técnicas utilizadas por los cazatalentos, así como en normas de calidad UNE e ISO aplicadas al ámbito personal. En su libro detalla cuál es su trabajo, enfocado a "clientes de un alto nivel socio-económico y cultural", porque "dedicamos muchas horas" para encontrar las afinidades que reclama su clientela, hombres y mujeres. "Somos muy rigurosos con el método", apunta Alcanda en La Terraza de Radio Euskadi. "Utilizamos las técnicas de los head hunter profesionales. Es decir, hacemos una lista larga, hacemos todas las entrevistas a estas personas, que a priori creemos que encajan. Después las entrevistamos en persona, validamos si son lo que el cliente pide y también tiene que ser recíproco", destaca. El objetivo, emparejar con éxito a personas que buscan compartir su vida.

En su libro, Verónica Alcanda derriba mitos sobre la felicidad y la pareja e incluso detalla que no todo el mundo está preparado emcionalmente para iniciarse en una vida en común con otra persona. Deja claro que en su método de buscar parejas idóneas, hay que tener claro cuál es el campo de juego: "Filtramos y encontramos, pero no hacemos milagros". Y a quien le achaca que pueda estar mecanizando un asunto tan altruista o mágico como el amor, ella responde que "no mecanizamos el amor. Mecanizamos la búsqueda, el filtro", porque si no "lo tendría que hacer la persona interesada. Y esto requiere muchas horas, incluso años. Nosotros lo que hacemos es avanzar y atajar". En su libro combina ejemplos reveladores con profundas reflexiones, resultado de su experiencia.