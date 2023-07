La Terraza TECNOLOGÍA ¿Qué fue de videojuegos como el Solitario, el Buscaminas o 3D Pinball? Publicado: 14/07/2023 10:54 (UTC+2) Última actualización: 14/07/2023 10:54 (UTC+2) Repasamos el boom de algunos de los juegos que llegaron a pantallas de dispositivos móviles y ordenadores hace ya unos cuantos años, vinculados a Windows. Ya en la era de los smartphones, los pasatiempos que más calaron fueron, entre otros, Angry Birds, Candy Crush, Apalabrados o Pokemon GO. Escuchar la página Escuchar la página

En La Terraza pasamos lista a videojuegos míticos que marcaron una época, como el Solitario, todavía disponible en Windows. Otro de los éxitos que atrapó la atención de millones de usuarios fue el Buscaminas, que ya no viene incluido en Windows, pero que se puede seguir disfrutando con garantías de seguridad, online, en buscaminas.eu, tal y como nos recuerda Enrique Rodal. Eso sí, nos alerta de que algunos sitios web o portales no son seguros. "Mucho cuidado con descargar o jugar versiones online de juegos, porque pueden tener virus, pueden estar corrompidas". Otro de los videojuegos que se colaron en millones de dispositivos fue 3D Pinball o Space Cadet, "un pinball que funcionó muy bien en Windows XP". Rodal nos recuerda que "desapareció, a pesar de su éxito, ya que se intentó hacer de pago, pero no cuajó. Ahora también se puede disfrutar online". Otros nombres que quedan en el imaginario, algunos de los cuales siguen dando alegrías a muchos usuariosy usuarias, son Candy Crush, Angry Birds, Apalabrados o Pokemon GO.