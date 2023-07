La Terraza Comportamiento animal Gorka Ocio: “No hay un solo dato de ataque de orca salvaje a un ser humano” Publicado: 20/07/2023 13:51 (UTC+2) Última actualización: 20/07/2023 13:51 (UTC+2) ¿Qué hace que las orcas se acerquen a las embarcaciones para golpear sus timones? “No lo sabemos. Sólo está claro que algo pasó durante la pandemia con una hembra, y desde entonces un grupo de orcas, ‘Las Gladis’, actúa así”, tal y como nos cuenta Gorka Ocio, naturalista y experto en cetáceos Escuchar la página Escuchar la página

En lo que va de año, ha habido más de 50 incidentes protagonizados por un grupo de orcas que se acercan a las embarcaciones para romper sus timones. "No nos gusta la palabra ataque, porque suena a intención de hacer daño al hombre, hablamos de incidencias. Solo van a embarcaciones a vela, y una vez que rompen el timón, pierden interés y se van" nos aclara Gorka Ocio, naturalista, experto en cetáceos y responsable de verballenas.com.

Es un misterio. Nadie sabe por qué lo hacen, "sólo sabemos que algo pasó durante la pandemia con una hembra, y desde entonces 'Las Gladis', un grupo de unas 16 orcas, la ha tomado con los veleros" añade Ocio. Aunque subraya que no son peligrosas, "no hay un solo dato de ataque de orca salvaje a un ser humano".

Y aclara que los expertos no le dan ninguna credibilidad a la noticia sobre las dos orcas que alguien vio detrás de Igueldo, en Donostia. "Una persona que no sabemos quién, que dice que vio dos orcas. Ni hay foto, ni video, No todo lo negro y blanco es una orca. Puede ser un calderón, o una yubarta" aclara Gorka Ocio.