18/07/2021 12:16 mas que palabras Moso music Najwa Nimri rescata Los Boleros de siempre Roberto Moso "Ama" es el título del nuevo álbum de Najwa Nimri. Se trata de una revisión de los boleros tradicionales pasados por el tamiz siempre particular de esta artista y con abundantes colaboraciones. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Portada del disco "Ama" 22:29 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Najwa Nimri rescata Los Boleros de siempre

Najwa Nimri acaba de publicar un nuevo álbum de estudio que se titula 'AMA' con este palíndromo ha puesto nombre a un trabajo bastante singular. La cantante y actriz ha hecho suyos diez boleros clásicos En un proyecto que nace directamente del confinamiento. Parece, por lo que cuenta, que durante esta parada forzosa se despierta una mañana con una canción en la cabeza: "Muñequita Linda". Su madre se la cantaba a modo de canción de cuna. Se había quedado escondida en un rincón de su memoria. Poco a poco descubre el hilo que une estos títulos: su pertenencia a un género, el bolero latinoamericano, del que sabía muy poco. "Originalmente yo no tenía cultura de la música de los años 40 y 50 . En casa, con dos padres médicos, escuchábamos poca música. Y luego crecí en Bilbao, una ciudad que vivía al ritmo del nuevo rock británico". Cuentan que los boleros no se cantan "se dicen". Se escriben o cuando estás enamorado o cuando te han dejado o cuando te has ido o cuando estás fatal. No cuentan la historia de un señor que se levanta por la mañana y se cepilla los dientes, no. Las historias de los boleros son historiones, melodramas degarradores… momento emocionales de Rasgan las vestiduras. Najwa Nimri Urritikoetxea nació en Iruña y creció en Bilbao. Sus padres eran médicos los dos. Ella que tiene una voz muy particular que le da ese tono susurrante, marca de la casa, a todo el disco esa voz más bien baja que parece que te está contando un secreto. En "Ama" hay colaboraciones. Participan Josh Tampico, el productor Rusowsky, el cantaor Israel Fernández o el actor Álvaro Morte o Pablo Alborán.