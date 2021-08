31/07/2021 13:52 mas que palabras Campeona de Europa de Surf "Ha sido bastante duro ver el surf en los Juegos y no estar allí" La surfista de Sopela, Leticia Canales, se alegra por las compañeras "que han podido disfrutar de la experiencia de participar en el debut de mi deporte en Tokio 2020" Escuchar la página Escuchar la página

Cuando Leticia Canales tiene "un bajón anímico", mira "una redacción que hice cuando tenía 10 años en la que contaba mi sueño de ser surfista profesional". Aún la conserva. Desde pequeña tenía muy claro que donde más disfruta es sobre las olas y cuando las cosas se tuercen, la lee para recordarse a sí misma por qué pone su cuerpo al límite los 365 días del año.

Este 2021, le ha traído "el día más duro de mi vida", al quedarse "fuera de Tokio, tuve un bajón mental que aún me cuesta superar. Estuve una semana sin surfear, que no quería ni ver el mar". Ahora que la gimnasta Simone Biles ha compartido públicamente sus problemas mentales, la ocho veces campeona de surf de España aplaude su valentía y relata la presión que soportan las deportistas de élite y el daño que pueden hacerles, por ejemplo, desde las redes sociales.

No todo han sido sinsabores este año para Leticia. Al revés. Se ha convertido en la Campeona de Europa de surf. No es extraño que sea un referente: "los niños me paran cuando voy de compras al Eroski y se emocionan al verme como si estuvieran subiendo a un avión". Ella les atiende con una sonrisa, despojada ya de la timidez que cuando era pequeña le impedía acercarse a sus ídolos. Hoy ha compartido con Más que Palabras lo que ha sido su vida desde que de pequeña hacían encajes en casa para poder guardar todas las tablas de la familia.