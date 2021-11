14/11/2021 13:29 mas que palabras Más Que Palabras Iñigo Pírfano: "La música de Beethoven habla de un espíritu bondadoso" El director de orquesta bilbaíno defiende la capacidad de sanación de la música de Beethoven Escuchar la página Escuchar la página

A juicio de la crítica musical, el director de orquesta Iñigo Pírfano está haciendo un camino propio y distinto en su carrera, como muestran algunas de sus reflexiones. por ejemplo, señala que ha comprobado que la música sana: ha dirigido la Novena de Beethoven en hospitales, cárceles y orfanatos durante la gira "A kiss for all the world" al frente de una orquesta de 70 músicos y un coro de más de 100 cantantes.