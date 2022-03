mas que palabras Días De Radio A unas horas de la Gala de los Oscars 2022 Publicado: 27/03/2022 11:32 (UTC+2) Desde Estados Unidos,David Puente nos ofrece los últimos detalles previos con la gran incógnita de la posible aparición del presidente ucraniano Zelenski. Félix Linares,Kepa Sojo y Josu Eguren han aportado sus impresiones y la situación que habrá en juego esta próxima madrugada. ¿Enganchará la gala? Escuchar la página Escuchar la página

David Puente cree que podemos estar ante el final de los cines frente a la grandes plataformas. La 94 edición de los Oscars parece que no atrapa a la gente más joven e incluso las películas candidatas no gozan de la calidad suficiente para atraer a nuestros tres expertos que han criticado las eliminaciones de varias categorías para intentar acortar la ceremonia, la gran preocupación de los organizadores. Josu Eguren, crítico cinematográfico de las cabeceras de Vocento, ve posibilidades a Belfast y el guionista, director, historiador de cine y profesor de la Universidad del País Vasco, Kepa Sojo, apuesta por Licorice Pizza. Félix Linares ha alabado el trabajo de Guillermo del Toro en El Callejón de las Almas Perdidas y ha incidido en que la gala de esta noche se juega el no ahondar en una crisis de decadencia que llevan sosteniendo las últimas ceremonias del Dolby Theatre de Los Angeles.