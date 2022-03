mas que palabras Día Mundial del Teatro Bocabeast: "No hay que tratar al público como una masa" Publicado: 27/03/2022 12:54 (UTC+2) En el día mundial del taetro hemos querido acercarnos al ambiente previo a un estreno. Los comediantes de "Bocabeast" preparan su vuelta a los escenarios con un espectáculo basado en la improvisación y en la comedia. Escuchar la página Escuchar la página

La banda sonora de "All That Jazz" en la particular version de la Gasteiz Big Band. Y es que hoy celebramos

El Día Mundial del Teatro , una fecha creada por el Instituto Internacional del Teatro (ITI) en el año 1961. Su principal objetivo, es dar a conocer lo que representa este arte a nivel mundial. Hoy se celebran en todo el mundo actos y eventos relacionados con la escena. Uno de los más importantes es el mensaje internacional que se le encarga a una figura de talla mundial por invitación del ITI. En este mensaje, una persona de relevancia comparte sus reflexiones acerca de la cultura y el teatro.

La primera vez que se celebró el Día Mundial del Teatro, en 1962 fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau quien pronunció el famoso Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro. Después, otros nombres destacados le siguieron como Arthur Miller, Laurence Olivier, Pablo Neruda, Richard Burton, Antonio Gala, Humberto Orsini, John Malkovich o Darío Fo. ¿Que por qué decimos todo esto? Pues muy sencillo, porque tambien nosotros queremos unirnos a esta celebración, y para ello, Roberto Moso se ha ido a hablar de un espectáculo que se estrena la semana que viene para vivir de cerca el momento de agitación previo a un estreno; el de la nueva propuesta del duo Bocabeast. Ellos son Iván Pérez y Aitor Vidaurreta, y de ellos se ha dicho que son "la comedia vasca que más fuerte pisa". Los hemos visto en TVE, Tele5, Antena 3, Etb2 (dónde tenbían su propio programa...) Su espectáculo se basa en la improvisación.