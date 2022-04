mas que palabras Moso Music Canciones sobre la locura Mas Que Palabras Publicado: 02/04/2022 13:36 (UTC+2) Tiempo para Moso-Music en Más Que Palabras. Hoy Roberto nos propone un tema genérico que ha bautizado como "Crazy Songs", canciones sobre locos, locas, locuras y demás familia... Apropiado para esto tiempos locos que vivimos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Eskorbuto 22:41 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Canciones sobre la locura

Locos, muy locos sí. Aunque se diría que esta percepción nos ha venido acompañando desde mucho tiempo atrás, porque canciones con la locura , bien sea metafórica, como protagonista hay a miles. Clao que muchas hablan de estar "loco por ti" o "loco por la música" o cosas por el estilo.

En definitiva, mucho para elegir,

Empezamos por una de las más célebres. El "loco de la Colina" de los Beatles. Compuesta e interpretada por Paul McCartney, aunque acreditada Lennon/McCartney. Está incluida en el álbum de 1967 Magical Mystery Tour y en la película Magical Mystery Tour de ese mismo año. McArtney dijo sobre el tema "creo que la escribí por alguien como el Maharishi. Sus detractores lo llamaban "tonto" (fool). No era tomado en serio por su risita tonta... Yo estaba al piano en casa de mi padre en Liverpool tocando un acorde de Re sexta y compuse "The Fool on the Hill"." ¿ Todo un clásico, un personaje al que muchos toman por loco y para otros es una fuente de sabiduria.

Lo que viene a continuación tambien podría considerarse como bastante clásico: alguien que se vuelve majara... por amor. Aqui conocemos aquella de Jose Luis Perales que cantaban Mocedades "Loca" y con una temática muy similar tenemos esta: «En el muelle de San Blas». canción grabada por la banda mexicana Maná, tomada de su quinto álbum Sueños líquidos (1997).

La canción fue inspirada por Rebeca Méndez Jiménez, una mujer en Nayarit, México. En 1971 ella se despidió en el muelle de San Blas de su prometido, con quien se iba a casar 3 días después, hasta que regresara de un viaje de pesca; se dijo que murió en una tormenta, pero su cuerpo nunca fue encontrado, así que ella lo esperó durante 41 años (1971-2012). Méndez Jiménez falleció el 16 de septiembre de 2012. Las autoridades de Nayarit están ahora considerando construir una estatua de ella en el Puerto de San Blas.

«Crazy» es el primer sencillo del grupo estadounidense Gnarls Barkey (colaboración musical entre Danger Mouse y Cee Lo Green). Está incluido en el álbum debut del grupo titulado St. Elsewhere. La canción alcanzó los primeros puestos de ventas en varios paises en la primera mitad de 2006,

Musicalmente, «Crazy» está inspirada en la banda sonora de películas del género spaghetti western, en particular en los trabajos de Ennio Morricone, La canción utiliza un sample de "Last Man Standing", tema compuesto por los hermanos Gian Franco y Gian Piero Reverberi perteneciente a la película Django.

La letra de la canción, escrita por Cee Lo Green, está inspirada en una conversación mantenida con Danger Mouse en el estudio de grabación, Danger estaba preocupado porque una reciente ruprura "lo estaba volviendo loco" .¿ Tras la conversación, Cee Lo Green grabó las voces en tan sólo una toma.¿

La banda santurtziarra de punk-rock Eskorbuto dedicaró todo un elepé a la Eskizofrenia. Con este nombre bautizaron el primer álbum de estudio. El tema que da titulo al album supone una relectura del Quadrophenia de los Who, grupo fetiche de Iosu Expósito, que siempre tuvo cierta obsesión con esta palabra. Es un tema corto y directo y que se define solo.

Y terminamos con un músico abonado a las polémicas y que tiene algunas composiciones memorables. Hablamos del argentino Andres Calamaro: "Yo soy un loco que se dió cuenta que el tiuempo es muy poco". En este caso volvemos a la autoafirmación de la semana pasada, pero reconociendo algo que, normalmente no se reconoce facilmente: "Soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco"