¿Por qué tenemos resaca?

La resaca de alcohol se refiere a la combinación de síntomas físicos y mentales negativos que se pueden experimentar después de un solo episodio de consumo de alcohol, comenzando cuando la concentración de alcohol en sangre se acerca a cero".

Joris Verster y sus colegas, 2020.

Una definición más concreta que las habituales. Hoy hablaremos de la resaca desde una aproximación científica. Capítulo de recomendaciones para quien quiera saber más…

La definición de Joris Verster y el capítulo sobre la resaca del muy recomendable libro de Esther Samper titulado "Si escuece, cura: 50 malas prácticas de salud al descubierto", nos guiarán por el molesto y, a veces, doloroso universo de la resaca.

Cuando la resaca aparece, provocada por el metabolismo que elimina el alcohol, lo hace de maneras muy variadas y, según la cantidad de alcohol ingerida, cada persona sigue su propio ritmo para procesar el etanol que, no hay que olvidarlo, es un compuesto tóxico para el organismo. Lo habitual es eliminar entre 7 y 10 gramos de alcohol por hora.

Los síntomas de la resaca, en general, son dolor de cabeza molesto y constante, mareos, temblores, náuseas, vómitos, sed excesiva, sudoración, sensación de malestar general, debilidad, fatiga, somnolencia y baja calidad del sueño, falta de concentración, trastornos del ánimo, apatía, dificultad para procesar información y otros más, aunque estos son los más habituales. Además, puede haber deficiencia cognitiva, riesgo de accidentes y menor rendimiento laboral. En algunas revisiones se han mencionado hasta 47 síntomas de la resaca.

Se orina más después de beber alcohol. Además, el alcohol inhibe la producción de la hormona antidiurética que es la que estimula la reabsorción de agua en los riñones. En conclusión, más agua eliminada del organismo y, en consecuencia, más sed o sea, la resaca.

Por qué las mujeres padecen más los estragos del alcohol que los hombres.

A igual consumo de alcohol y peso corporal, alcanzan niveles de alcohol en sangre más elevados por tener más grasa y menos agua en el organismo lo que supone menos dilución de etanol en el cuerpo. Además, suelen tener una concentración menor de la enzima alcohol deshidrogenasa y con menor eficacia. Esta enzima es, según algunos expertos, la encargada de iniciar el metabolismo y la eliminación del alcohol.

ALMUDENA: Las causas concretas y detalladas de los síntomas de la resaca no se conocen con precisión aunque se han propuesto varias hipótesis.

Algunos expertos mencionan, según la revisión de Jonathan Delgado-Sánchez y su grupo, de la Universidad Autónoma de Aguas Calientes, en México, desequilibrios en el sistema inmune, deshidratación, concentración de glucosa en sangre, la producción de acetaldehído y el metabolismo de los congéneres. También se ha propuesto que la desaparición del alcohol después de la borrachera provocaría abstinencia, algo así como el "mono" en drogadictos. O, como indican Gemma Prat y su equipo, desde la

La alcohol deshidrogenasa degrada el alcohol a acetaldehído que, en parte, es responsable de los efectos desagradables de la resaca. El alcohol se metaboliza en el hígado. En primer lugar, se produce acetaldehído que no es fácil de degradar y es tóxico. El siguiente paso es pasar el acetaldehído a acetato, no tóxico y que se utiliza para obtener energía. Así, el alcohol, en último término, aporta 7 kilocalorías por gramo, algo menos de lo que contribuyen las grasas.

Si hay mucho alcohol, en el proceso de eliminación se produce mucho acetaldehído, las enzimas implicadas no consiguen eliminarlo y su acumulación provoca los síntomas de la resaca.

Por otra parte, la destilación de la bebida y las sustancias que se añaden para conseguir determinados aromas y sabores, pueden provocar más o menos resaca.

No todas las bebidas provocan igual resaca y las sustancias añadidas o destiladas, llamadas congéneres, provocan variaciones en la resaca. Por ejemplo, las bebidas oscuras como el coñac, el brandy, el vino tinto, el ron e, incluso, el pacharán, por los congéneres que llevan pueden potenciar la resaca.

ALMUDENA: ¿Cuáles son esos congéneres?

Los congéneres son muy variados: acetona, acetaldehído, taninos, furfural, formaldehido, ácido fórmico, …

A partir de los 60-70 años, el metabolismo del alcohol y su eliminación van perdiendo eficacia. Además, con la edad hay más grasa en el organismo y se diluye el alcohol con más dificultad. Jonathan Howland y sus colegas, de la Universidad de Boston, han publicado un meta-análisis sobre la resistencia a la resaca en los bebedores.

Los participantes de los estudios analizados son de un origen variado: una comunidad rural, universitarios, adolescentes y alcohólicos, y la mayoría han bebido en el último año.

Y, en consecuencia, hay estudios que dicen que el número de personas que pasan por la resaca pueden llegar hasta el 78% de los bebedores. Los porcentajes coinciden: el 23% no sabe lo que es la resaca, y un 78% la sufre si bebe.

El grupo de Wendy Slutske, de la Universidad de Missouri en Columbia, lo ha estudiado con encuestas telefónicas. Los datos los tomaron entre 2004 y 2007 con 4496 gemelos y les preguntaron sobre la frecuencia en la ingesta de alcohol hasta la intoxicación y de la resaca que sufrían al día siguiente.

El estudio muestra que el 45% de las resacas están relacionadas con factores genéticos y, como parece evidente, con la genética de la frecuencia de borracheras. No aprecian diferencias entre sexos.