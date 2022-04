mas que palabras Moso Music Canciones "con Dios" Roberto Moso Publicado: 16/04/2022 13:59 (UTC+2) Última actualización: 16/04/2022 13:59 (UTC+2) En estos días de tanta pasión, Roberto Moso se ha querido sumar al ambiente piadoso y nos trae un especial "Canciones con Dios". Escuchar la página Escuchar la página

Hay muchas, muchas canciones que incluyen el nombre de Dios en su título o que se dirigen directamente a él. Vamos a empezar por una de las mas curiosas. "Laughing Whith" de Regina Spektor. Fue el sencillo principal del quinto álbum de estudio de la cantautora ruso-estadounidense Regina Spektor, Far . El tema de esta canción está relacionado con la antigua expresión "No hay ateos en las trincheras". En su segunda parte el tema incide en una conocida cita: "Dios es un comediante que actúa ante un público demasiado asustado para reírse", frase del autor: Henry Louis Mencken.

Nadie se ríe de Dios en un hospital

Nadie se ríe de Dios en una guerra

Nadie se ríe de Dios

Cuando están muriendo de hambre, congelándose o muy pobres

Nadie se ríe de Dios

Cuando el médico le llama después de algunas pruebas de rutina

Nadie se ríe de Dios

Cuando se está haciendo tarde

Y sus niños no han vuelto de la fiesta aún

Nadie se ríe de Dios

Cuando un avión empieza a temblar incontrolablemente

Nadie se ríe de Dios

Cuando ven a su amor, de la mano con otra persona...

Y esperan que sea un error...

Nadie se ríe de Dios

Cuando los policías llaman a su puerta

Y dicen que tenemos una mala noticia, señor

Nadie se ríe de Dios

Cuando hay una hambruna, inundación o un incendio

Pero Dios puede ser divertido

En un cóctel a la hora de escuchar un buen tema de Dios

O cuando los locos dicen que nos odian...

Vams con la segunda. Un tema conocido por todo el mundo, no tanto por la versión original que hoy traemos aquí. "Solo le pido a Dios", canción versionada , entre otros, por Ana Belén, Antonio Flores, Miguel Ríos, Shakira, U2 y Bruce Springsteen... Pero fue el cantautor argentino León Gieco quien compuso en 1978 un himno que ha hecho historia.

De nuevo por aquí un viejo amigo de la sección: Bob Dylan...«Man Gave Names to All the Animals» Una canción controvertida, considerada por algunos medios como una de las peores composiciones de Dylan. Una encuesta conducida por la revista Rolling Stone la eligió como la cuarta peor canción de Dylan, con «Gotta Serve Somebody» en el puesto dos. Sin embargo, ambas canciones han envejecido muy bien, y sigue sonando mucho mas que otras más alabadas. A finales de los setenta Dylan tuvo un periodo cristiano, que se plasmó tambien en sus discos. Es tambien una de las pocas incursiones del artista en el reggae. En 1980, Joaquin Sabina realizo una versión de la canción . La versión de Sabina, interpretada junto a "La Mandrágora"se titulaba «El hombre puso nombre a los animales». Se dice que Dylan repudió la versión que traducía la letra en plan golfo: "El hombre puso nombre a los animales, con su bikini, ¡qué mogollón!" Se comento también que Bob Dylan prohibió a Joaquin Sabina que volviera a cantar su versión. Es una historia muy repetida pero nada documentada, por cierto.

Uno de los temas más conocidos con Dios como protagonista será, sin duda, el "My Sweet Lord" de Geoge Harrison. De hecho se ha adaptado a menudo como canción de misa. La historia de la canción es conocida. Era el primer manifiesto hinduista, a cargo del ex beatle que más confiaba en el Maharishi Mahesh Yogi. Significó el primer single de All Thing Must Pass, debut solista de Harrison que grabó todo un álbum triple . El compositor Ronnie Mack lo demandó diciendo que ese tema no era otra cosa que un plagio de "He's So Fine", una alegre melodía de las neoyorquinas The Chiffons, cuarteto femenino que en 1963 logró con ese tema ser número 1 en las listas de ventas de los Estados Unidos.Harrison reconoció que se inspiró en esa pieza y la justicia favoreció a la demanda: "El exbeatle cometió un plagio involuntario", fue el veredicto. Hoy vamos a escuchar una versión casi desconocida del propio Harrison. Fue descartada en su día y se editó recientemente con motivo del 50 aniversario de la grabación del tema.

Y vamos terminando nuestro "via crucis" de hoy con una afirmación rotunda y sorprendente a partes iguales: "Hil Da Jainkoa" (Dios Ha Muerto) Buena parte de nuestra audiencia lo recordará. La firmaba PI ELE TÉ , banda de Munguia que editó cinco álbumes en tres lustros de andadura y que tuvo en este tema su "hit" mas reconocible.