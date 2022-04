mas que palabras Días De Radio Etica y legalidad entre comisionistas e intermediarios: Opinan los expertos Publicado: 24/04/2022 10:57 (UTC+2) Última actualización: 24/04/2022 10:57 (UTC+2) Jesús Urraza, abogado, doctor en Derecho Penal y diplomado en Económicas, Txetxu Ausín, subdirector del departamento de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y miembro de la Fundación Clúster de Etica del País Vasco y el periodista económico del Grupo Vocento, Manu Alvarez, Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Jesús Urraza, abogado, doctor en Derecho Penal y diplomado en Económicas 37:58 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Aunque en nuestro entorno estas prácticas resultan menores, los intermediarios, conseguidores y comisionistas son una especie ancestral en la historia descrita ya desde la época de la literatura picaresca. Los dos casos de esta semana no han sorprendido a nuestros expertos, pero sí que han suscitado reprobación y asco sobre todo en el de las mascarillas de Madrid. En el de la Supercopa de Arabia Saudí puede que no se generen consecuencias penales, aunque habría que investigar a fondo el uso de bienes públicos. La cultura del trabajo y del esfuerzo no puede desaparecer y debe instalarse un gran código de buenas prácticas en muchas actividades, no sólo económicas, ya que el Código de Comercio, vigente desde 1885 y con numerosas reformas, no incluye regulaciones sobre las comisiones su cuantía, porcentajes o máximos y mínimos. En cualquier caso, se debe dejar que la investigación avance y sea muy completa para evitar las conocidas "penas de banquillo" o el "irse de rositas". Lo que queda muy claro es que estos dos episodios han provocado el rechazo social a pesar de que sus tristes protagonistas y parte de sus círculos íntimos opinan que esas actividades han sido socialmente beneficiosas para el interés general.