mas que palabras A Tres Bandas Suegras, mujeres trabajadoras y madres Publicado: 30/04/2022 13:35 (UTC+2) Última actualización: 30/04/2022 13:35 (UTC+2) Arantxa Urretabizkaia y Marta Macho reflexionan sobre las últimas declaraciones del Papa Bergoglio y también se acercan al Primero de Mayo desde dos vertientes feministas: la mujer trabajadora y el día de la madre. También se han ocupado del cambio del orden de los apellidos.

Marta y Arantxa no entienden la incursión del Papa Francisco en el tema de las madres políticas y también coinciden en la no celebración del día de la madre. Respecto a las mujeres trabajadoras tienen claro que la gran conquista del feminismo llegará cuando se superen definitivamente la precariedad y la brecha salarial. El asunto del cambio de orden de los apellidos es ya algo normal y que no causa ningún problema a efectos legales.