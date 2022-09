mas que palabras Entrevista. Abril Camino. "Las 27 Citas de Charlotte May" Publicado: 25/09/2022 11:35 (UTC+2) Última actualización: 25/09/2022 11:35 (UTC+2) Novela romántica editada por Planeta y escrita por la gallega Abril Camino que nos ha explicado la situación actual de este género literario que sigue siendo un refugio para muchas lectoras.La escritora coruñesa nos ha confesado su pasión por la literatura y ha descubierto cómo ha creado este libro. Escuchar la página Escuchar la página

Copiar enlace

Filóloga Hispánica e Inglesa, feminista y wanderlust, Abril Camino se preocupa mucho por escribir con estilo ya que las tramas de sus novelas se las trabaja siempre de antemano. No le gustan los amores idealizados, que casi nunca funcionan y apuesta por la realidad y no por la fantasía. Desde hace siete años disfruta con la escritura de este tipo de novelas que siguen siendo terreno de lectura para mujeres, aunque cree que cada vez son más los hombres que se acercan este género. Ella se limita a escribir historias de amor y en esta su última novela, "Las 27 Citas de Charlotte May", ha procurado incluir un nuevo ingrediente: la comedia.