Agur al "Modo Avión" Publicado: 03/12/2022 12:47 (UTC+1) Última actualización: 03/12/2022 12:47 (UTC+1) El año que viene será una realidad. La Comisión Europea ya lo ha aprobado y será posible en julio de 2023. Se han reservado las frecuencias y ya se pone fin a un trabajo que se llevada realizando desde hace 14 años.

Oscar Lage, responsable de Ciberseguridad y Blockchain de Tecnalia, no ha explicado qué son las "picoceldas" y cómo se espera que se pueda trabajar con el 5G a bordo de las aeronaves sin crear interferencias. De momento no se sabe si se empezará a experimentar con todo el pasaje o sólo en "Business" y cuál será el precio que se articule o si será de uso libre. Lo que parece claro es que su utilidad deberá ser regulada de algún modo para que los aviones no sean un caos de ruidos y conversaciones que afecten al pasaje que no quiera usar el smartphone o el ordenador.