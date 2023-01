mas que palabras Sin prisa pero con Pauxa Pauxa sobre la fama Publicado: 21/01/2023 14:04 (UTC+1) Última actualización: 21/01/2023 14:04 (UTC+1) Nuestra colaboradora semanal Pauxa, payasa y cuentera, habla esta semana sobre la fama. Su precio, lo que hay detrás de ella, el menosprecio a mujeres que han conseguido grandes logros y mucho más. Escuchar la página Escuchar la página

En la mitología griega griega, Feme era la personificación de los rumores, los cotilleos y la fama. Precisamente su equivalente romana sería la diosa Fama. Se encargaba de extender los rumores y los hechos de los hombres, sin importarle si estos eran ciertos o no, o eran justos o negativos. Por este motivo no era bien recibida en las tranquilidades del cielo, y al no ser tampoco una criatura infernal, habitaba entre las nubes, provocando desórdenes y malentendidos entre los mortales.

Para Pauxa, nuestra colaboradora semanal, la diosa Fama se ha reinventado en las redes sociales. Precisamente, la propia Pauxa se ha abierto un perfil en las redes sociales con cierto escepticismo. El precio de la fama, lo que hay detrás de ella, el menosprecio a mujeres que han conseguido grandes logros y mucho más desde el prisma de la payasa y cuentera Pauxa.