mas que palabras Presentación Tiene la sonrisa de su madre Publicado: 05/03/2023 09:38 (UTC+1) Última actualización: 05/03/2023 09:38 (UTC+1) Almudena Cacho abre el programa con su recomendación semanal. Hoy, "Tiene la sonrisa de su madre", una perspectiva profundamente original de Carl Zimmer sobre lo que transmitimos de generación en generación. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página "Tiene la sonrisa de su madre" de Carl Zimmer, publicado por Capitán Swing. 4:45 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Tiene la sonrisa de su madre

Si alguna vez te has mirado al espejo y te has encontrado con tu padre o tu madre devolviéndote la mirada desde el fondo de tus propios ojos, habrá sido difícil resistirse a pensar aunque solo sea un poquito, en la herencia, esa cualidad misteriosa que nos hace cómo somos, parecernos a la familia o diferir tanto de ella que resulte sospechoso. Carl Zimmer ha escrito un libro interesante y lo ha titulado "Tiene la sonrisa de su madre". Un bebé precioso nos mira en un picado desde el centro de la portada. Poder, deformación y potencial de la herencia. El libro se llevó la distinción de The Guardian como libro de ciencia de 2018. Ahora Capitán Swing lo publica en castellano.