mas que palabras Más que palabras "Los clientes masculinos me preguntan dónde está el mecánico" Publicado: 05/03/2023 13:56 (UTC+1) Última actualización: 05/03/2023 13:56 (UTC+1) Irati Etxandi es mecánica en el taller familiar en Donostia. Aunque sus vídeos de reparaciones de vehículos arrasan en TikTok, sigue siendo una "rara avis" en un mundo tradicionalmente asociado a los hombres

rati Etxandi trabajando en su taller. Foto: Irati Etxandi

Irati Etxandi es graduada en Empresariales por la EHU/UPV. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estar sentada ante un ordenador no era lo suyo y se puso a trabajar con su aita y su hermano en el taller familiar. Desde entonces, esta joven mecánica de 23 años no ha parado. El resultado de su trabajo se puede ver en los vídeos que publica regularmente y que ya superan el millón de visualizaciones. A pesar de ello, aún se encuentra con la actitud de mucha gente que acude al taller pidiendo hablar con un mecánico porque no esperan encontrarse con una mujer que lo sea. Y es que el de la automoción sigue siendo un sector muy masculinizado.

Iratxe Andrés durante la entrevista. EITB MEDIA

Que se lo digan a nuestra colaboradora Iratxe Andrés que, aun con todos los permisos de conducción en su haber y siendo directora de Irrintzi Soluciones Adaptadas, todavía se encuentra con la actitud escéptica de alumnos en sus clases para la formación de conductores profesionales (CAP). Dos mujeres pioneras en su campo, en vísperas del 8M.